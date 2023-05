Concert Nohant Festival Chopin « hors les murs » 2 Rue de Blois, 16 septembre 2023, Valençay.

Valençay,Indre

Récital Chopin sur piano historique Pleyel 1844 dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17 . .

2 Rue de Blois

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire



Chopin recital on historical piano Pleyel 1844 in the framework of the European Heritage Days.

Recital de Chopin en un piano histórico Pleyel 1844, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Chopin-Recital auf historischem Pleyel-Klavier 1844 im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals.

