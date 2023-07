Concert au château 2 Rue de Blois Valençay, 16 juillet 2023, Valençay.

Valençay,Indre

Dans le cadre, d’un partenariat entre la société Culture France et la municipalité, Valençay accueillera une prestigieuse formation musicale anglaise composée de 80 musiciens : « Bromley Youth Concert Band ».

Dimanche 2023-07-16 18:00:00 fin : 2023-07-16 . 8 EUR.

2 Rue de Blois

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire



As part of a partnership between Culture France and the municipality, Valençay will welcome a prestigious English musical group of 80 musicians: the Bromley Youth Concert Band

En el marco de una colaboración entre Culture France y el municipio, Valençay acogerá a un prestigioso grupo musical inglés compuesto por 80 músicos: la Bromley Youth Concert Band

Im Rahmen einer Partnerschaft zwischen der Gesellschaft Culture France und der Stadtverwaltung wird Valençay eine renommierte englische Musikgruppe mit 80 Musikern empfangen: die « Bromley Youth Concert Band »

Mise à jour le 2023-07-10 par ADT INDRE