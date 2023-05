Détective Party « Fausse note pour Saint-Maurice » 2 Rue de Blois, 28 mai 2023, Valençay.

Valençay,Indre

Les Détective Party : C’est un concept de jeu que développé par Birette n’Co. Il permet à chacun, quelque soit son âge, de s’immerger dans une enquête policière à des époques différentes. Notre jeu a déjà conquis des milliers d’utilisateurs dans toute la France..

Dimanche 2023-05-28 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-29 17:00:00. 20 EUR.

2 Rue de Blois

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire



The Detective Party : It is a game concept developed by Birette n’Co. It allows everyone, whatever their age, to immerse themselves in a police investigation at different times. Our game has already conquered thousands of users throughout France.

The Detective Party: Se trata de un concepto de juego desarrollado por Birette n’Co. Permite a todos, sea cual sea su edad, sumergirse en una investigación policial en diferentes épocas. Nuestro juego ya ha conquistado a miles de usuarios en toda Francia.

Detektivpartys: Dies ist ein Spielkonzept, das von Birette n’Co entwickelt wurde. Es ermöglicht jedem, unabhängig von seinem Alter, in eine polizeiliche Ermittlung in verschiedenen Epochen einzutauchen. Unser Spiel hat bereits Tausende von Nutzern in ganz Frankreich erobert.

Mise à jour le 2023-05-22 par BERRY