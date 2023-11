Dégustation de vins régionaux 2 Rue de Barèges Luz-Saint-Sauveur, 8 mars 2024, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Venez à la rencontre des vignerons du Sud Ouest : Madiran, Pacherenc du Vic Bilh et Côtes de Gascogne.

Vous pourrez échanger avec des hommes et des femmes passionnés, et déguster les vins de leurs domaines.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

> Dégustation gratuite..

2024-03-08 11:00:00 fin : 2024-03-08 18:00:00. EUR.

2 Rue de Barèges Cave des Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and meet the winegrowers of the South West: Madiran, Pacherenc du Vic Bilh and Côtes de Gascogne.

You will be able to exchange with passionate men and women, and taste the wines of their domains.

Alcohol abuse is dangerous for your health. To consume with moderation.

> Free tasting.

Venga a conocer a los viticultores del Suroeste: Madiran, Pacherenc du Vic Bilh y Côtes de Gascogne.

Podrá conversar con hombres y mujeres apasionados y degustar los vinos de sus fincas.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación.

> Degustación gratuita.

Lernen Sie die Winzer des Südwestens kennen: Madiran, Pacherenc du Vic Bilh und Côtes de Gascogne.

Sie können sich mit leidenschaftlichen Männern und Frauen austauschen und die Weine ihrer Weingüter probieren.

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. Bitte konsumieren Sie ihn in Maßen.

> Kostenlose Weinprobe.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT de Luz St Sauveur|CDT65