MARCHÉ DE NOËL 2 Rue de Balochan Fronton, 1 décembre 2023, Fronton.

Fronton,Haute-Garonne

Artisans, créateurs et producteurs du frontonnais, animations enfants, et dégustation d’huîtres !.

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

2 Rue de Balochan ESPACE GÉRARD PHILIPPE

Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie



Local craftspeople, designers and producers, children’s activities and oyster tasting!

Artesanos, diseñadores y productores locales, actividades infantiles y degustación de ostras

Kunsthandwerker, Designer und Produzenten aus dem Frontonnais, Kinderanimationen und Austernverkostung!

Mise à jour le 2023-11-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE