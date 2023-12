Totalement 80 2 Rue d’Azans Dole, 3 février 2024, Dole.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03 22:30:00

Depuis bientôt 50 ans, le Kiwanis Club de Dole organise des événements pour porter encore plus haut sa devise : Servir les enfants du monde.

Jamais deux sans trois !

Les artistes des années 80 seront de nouveau à Dole

Le 3 février 2024, nous espérons remplir la Commanderie. Grâce à votre présence, comme pour les deux derniers concerts des artistes des années 80, le Kiwanis Club remettra tous les bénéfices de cette action à des associations régionales ou nationales qui oeuvrent pour l’enfance en difficulté ou en détresse.

En 2018 et 2020, ce sont 20 000 euros par concert qui ont été distribués devant vous … Merci pour votre soutien et rendez-vous le 3 février 2024 pour une soirée de Folie !

Coordonnées PMR : billetterie@hellodole.fr

2 Rue d’Azans La Commanderie

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté



