L’archéologie, une science pour comprendre et illustrer l’Histoire 2 Rue d’Austerlitz Compiègne, 8 octobre 2023, Compiègne.

Compiègne,Oise

L’archéologie, une science pour comprendre et illustrer l’Histoire

Conférence : L’envers du décor, sourcer et documenter le projet de site d’immersion historique « Connaître Compiègne! »

Par Nicolas Bilot, archéologue et président d’Aquilon (Société d’étude et de valorisation du patrimoine).

2 Rue d’Austerlitz

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



Archaeology, a science for understanding and illustrating History

Conference: Behind the scenes, sourcing and documenting the « Connaître Compiègne! » historical immersion site project

By Nicolas Bilot, archaeologist and president of Aquilon (Société d?étude et de valorisation du patrimoine)

La arqueología, una ciencia para comprender e ilustrar la Historia

Conferencia: Entre bastidores, búsqueda y documentación del proyecto de inmersión histórica « ¡Conocer Compiègne!

Por Nicolas Bilot, arqueólogo y presidente de Aquilon (Sociedad de estudio y valorización del patrimonio)

Archäologie, eine Wissenschaft zum Verständnis und zur Veranschaulichung der Geschichte

Vortrag: Hinter den Kulissen, Quellen und Dokumentationen für die geplante historische Website « Connaître Compiègne!

Von Nicolas Bilot, Archäologe und Präsident von Aquilon (Société d’étude et de valorisation du patrimoine)

