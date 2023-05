Journées européennes de l’archéologie aux musées de Compiègne 2 Rue d’Austerlitz, 17 juin 2023, Compiègne.

Compiègne,Oise

DIMANCHE 18 JUIN 2023 après midi :

Conférence et animation au musée Antoine Vivenel

Visites des laboratoires d’archéologie du CRAVO et de l’atelier de restauration du métal au Centre Antoine Vivenel

programme : https://www.musees-compiegne.fr/evenement/journees-europeennes–darcheologie-3/.

2 Rue d’Austerlitz

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



SUNDAY JUNE 18, 2023 afternoon :

Conference and entertainment at the Antoine Vivenel Museum

Visits to the CRAVO archaeology laboratories and the metal restoration workshop at the Centre Antoine Vivenel

program: https://www.musees-compiegne.fr/evenement/journees-europeennes–darcheologie-3/

DOMINGO 18 JUNIO 2023 tarde :

Conferencia y animación en el Museo Antoine Vivenel

Visitas a los laboratorios de arqueología del CRAVO y al taller de restauración de metales del Centro Antoine Vivenel

programa: https://www.musees-compiegne.fr/evenement/journees-europeennes–darcheologie-3/

SONNTAG, 18. JUNI 2023 nachmittags :

Vortrag und Animation im Museum Antoine Vivenel

Besuche der archäologischen Labors des CRAVO und der Werkstatt für Metallrestaurierung im Centre Antoine Vivenel

programm: https://www.musees-compiegne.fr/evenement/journees-europeennes–darcheologie-3/

