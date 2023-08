Une vie de passion : Emile Touchet (1874-1944), photographe et astronome 2 rue d’Anéou Arudy, 1 septembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Rien ne prédestinait cet astronome parisien à arpenter les rues et les sommets de la Vallée d’Ossau jusqu’à son mariage en 1900 avec Marie-Frosine Lasserre, née à Sévignacq-Meyracq. Les témoignages photographiques du fonds d’une centaine de plaques de verre déposées au Musée d’Ossau permettent de dater les venues de sa famille dans la Vallée. Jean-Pierre Dugène nous fera découvrir son univers et ses passions, des montagnes jusque dans l’intimité du foyer familial.

Coorganisé par le Musée d’Ossau et les Amis du Musée d’Ossau.

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . EUR.

2 rue d’Anéou

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Nothing predestined this Parisian astronomer to survey the streets and peaks of the Ossau Valley until his marriage in 1900 to Marie-Frosine Lasserre, born in Sévignacq-Meyracq. Photographic evidence from the collection of around one hundred glass plates deposited at the Musée d?Ossau enables us to date his family?s visits to the Valley. Jean-Pierre Dugène will introduce us to his world and his passions, from the mountains to the intimacy of the family home.

Co-organized by the Musée d?Ossau and the Friends of the Musée d?Ossau

Nada predestinaba a este astrónomo parisino a recorrer las calles y cumbres del valle de Ossau hasta su matrimonio en 1900 con Marie-Frosine Lasserre, nacida en Sévignacq-Meyracq. Los testimonios fotográficos de la colección de un centenar de placas de vidrio depositadas en el museo de Ossau permiten datar las visitas de su familia al Valle. Jean-Pierre Dugène nos introducirá en su mundo y sus pasiones, desde la montaña hasta la intimidad del hogar familiar.

Coorganizado por el Museo de Ossau y los Amigos del Museo de Ossau

Nichts prädestinierte diesen Pariser Astronomen dazu, die Straßen und Gipfel des Ossautals zu durchstreifen, bis er 1900 Marie-Frosine Lasserre heiratete, die in Sévignacq-Meyracq geboren wurde. Die fotografischen Zeugnisse aus dem Fundus von rund 100 Glasplatten, die im Musée d’Ossau aufbewahrt werden, ermöglichen es, die Besuche seiner Familie im Tal zu datieren. Jean-Pierre Dugène wird uns in seine Welt und seine Leidenschaften einführen, von den Bergen bis in die Intimität des Familienhauses.

Mitorganisiert vom Musée d’Ossau und den Freunden des Musée d’Ossau

