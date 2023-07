LA CHAPELLE SIXTINE DE MICHEL-ANGE : L’EXPOSITION 2 Rue d’Alsace-Lorraine Toulouse, 5 juillet 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Le chef d’oeuvre de Michel-Ange comme si on y était ! Venez (re)découvrir au coeur de la ville rose, 34 fresques reproduites grandeur nature de la Chapelle Sixtine..

2023-07-05 fin : 2023-09-17 20:00:00. EUR.

2 Rue d’Alsace-Lorraine PALAIS CONSULAIRE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Michelangelo’s masterpiece as if you were there! Come and (re)discover 34 life-size frescoes from the Sistine Chapel in the heart of the Pink City.

¡La obra maestra de Miguel Ángel como si estuvieras allí! Venga a (re)descubrir 34 reproducciones a tamaño real de la Capilla Sixtina en el corazón de la Ciudad Rosa.

Michelangelos Meisterwerk, als wären Sie dabei gewesen! Entdecken Sie im Herzen der rosafarbenen Stadt 34 Fresken der Sixtinischen Kapelle in Originalgröße.

