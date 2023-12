LE 2e ECOLO 2 Rue d’Alexandrie, 75002 Paris, France Paris, 16 mars 2024 14:24, Paris.

Samedi 16 mars 2024, 15h24
2 Rue d'Alexandrie, 75002 Paris, France
Tarifs : Adulte 15€ ; Enfant accompagné

Cette éco-balade de deux heures à travers le 2e arrondissement débute dans la mythique rue Saint Denis, et nous amènera jusque sur la Place de l’Opéra, après un passage dans le quartier piéton Montorgueil. Nous découvrirons des sites emblématiques de l’écologie dans cet arrondissement qui compte le moins m’espace vert par habitant de tout Paris.

Nous aborderons l’histoire des différents quartiers traversés, mais aussi les liens entre l’écologie et l’histoire des lieux, entre l’écologie et l’urbanisme, et nous profiterons au mieux des rues piétonnes, abondantes sur le trajet.

La biodiversité est présente, même dans cet hyper-centre urbain, et nous illustrerons ce thème par quelques exemples bien visibles. A travers de ce que nous verrons « physiquement », nous évoquerons des thèmes aussi divers que : l’économie circulaire, les transports, le lien entre art et écologie, entre travail et écologie, le bio, le recyclage, des lieux historiques « recyclés », les déchets, la pollution atmosphérique, les espaces verts…etc.

Environ quinze arrêts sont prévus au cours de cette éco-balade.



Durée : 2h

Activité organisée par Laurent – Fondateur

Infos et réservation sur [EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/le-2e-ecolo](https://www.eco-nature.org/experience/le-2e-ecolo)

2024-03-16T15:24:00+01:00 – 2024-03-16T17:24:00+01:00

