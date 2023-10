SOIRÉE-SOUVENIR « LE PÉRET D’AUTREFOIS » 2 Rue Claude Debussy Péret, 9 décembre 2023, Péret.

Péret,Hérault

À travers des vieux films, des cartes postales et photos de famille, revivez l’histoire de Péret et venez nous raconter et partager vos souvenirs !

Durée env. 1h30 – Gratuit – Tout public.

2023-12-09 17:00:00

2 Rue Claude Debussy

Péret 34800 Hérault Occitanie



Through old films, postcards and family photos, relive the history of Péret and come tell us and share your memories!

Duration approx. 1h30 – Free – All public

A través de viejas películas, postales y fotos familiares, reviva la historia de Péret y venga a compartir sus recuerdos con nosotros

Duración aprox. 1h30 – Gratis – Todo público

Anhand von alten Filmen, Postkarten und Familienfotos können Sie die Geschichte Pérets wieder aufleben lassen und uns Ihre Erinnerungen erzählen und teilen!

Dauer ca. 1,5 Stunden – Kostenlos – Für alle Altersgruppen

