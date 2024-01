CIRQUE AU MUSÉE – SORTIE DE RÉSIDENCE ARTISTIQUE : AXIS MUNDI 2 Rue Claude Blondeau Le Mans, mercredi 28 février 2024.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 16:30:00

fin : 2024-02-28

Venez découvrir la compagnie ISI après dix jours de résidence artistique au musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt. Quatre acrobates évoluent dans les salles et explorent leur rapport à l’art et à leur discipline. Les frontières de la création deviennent floues, à ne plus savoir ce qui est présenté : l’œuvre ou l’artiste ?

Dès 10 ans. Sur réservation.

De Lucas Struna – Compagnie ISI

Production déléguée Le Plongeoir – Cité du Cirque

Gratuit

2 Rue Claude Blondeau Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



