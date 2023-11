PRÉSENTATION DU NOUVEAU PARCOURS « ACOUSTIQUE ET MUSIQUE » À L’UNIVERSITÉ DU MANS 2 Rue Claude Blondeau Le Mans, 24 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Le Mans Université présente le nouveau parcours de licence « Acoustique et Musique » qui permet de concilier formation scientifique et pratique musicale de hauts niveaux au sein d’un pôle d’excellence en acoustique unique en Europe..

2024-01-24 19:00:00

Auditorium, 2 Rue Claude Blondeau

Le Mans 72000



Le Mans Université presents its new « Acoustics and Music » degree course, which combines scientific training with high-level musical practice at a center of excellence in acoustics that is unique in Europe.

La Universidad de Le Mans presenta la nueva titulación « Acústica y Música », que combina la formación científica con la práctica musical de alto nivel en un centro de excelencia en acústica único en Europa.

Le Mans Université stellt den neuen Bachelorstudiengang « Akustik und Musik » vor, der es ermöglicht, wissenschaftliche Ausbildung und musikalische Praxis auf höchstem Niveau in einem in Europa einzigartigen Exzellenzzentrum für Akustik miteinander zu verbinden.

