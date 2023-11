Salon Objectif artisan 2 Rue Claude Bloch Caen, 23 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Vous avez un projet de création ou reprise d’entreprise ? Ne manquez pas la 2ème édition du “Salon Objectif Artisan” organisée par votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie.

Vous recherchez des informations d’ordre juridique, social, fiscal, financier… ? Sur une journée, profitez gratuitement de rendez-vous individuels avec des professionnels de la création et de la reprise d’entreprise (banquiers, assureurs, comptables, notaires, conseillers CMA Normandie…) et des chefs d’entreprise.

Parlez-en à vos contacts en cours de création ou de reprise d’entreprise !

Une journée pour rencontrer en un seul lieu les principaux partenaires de la création, reprise et transmission d’entreprise.

Un événement dans le cadre de la Semaine Nationale de la Création Transmission (SNCT)..

2023-11-23 10:00:00 fin : 2023-11-23 16:00:00. .

2 Rue Claude Bloch

Caen 14000 Calvados Normandie



Are you planning to start up or take over a business? Don’t miss the 2nd Salon Objectif Artisan? organized by your Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie.

Are you looking for legal, social, tax or financial information? Over the course of a day, take advantage of free one-to-one meetings with business start-up and takeover professionals (bankers, insurers, accountants, notaries, CMA Normandie advisors, etc.) and company directors.

Tell your contacts who are in the process of setting up or taking over a business!

A one-day event to meet the main partners involved in business start-ups, takeovers and transfers.

This event is part of the Semaine Nationale de la Création Transmission (SNCT).

¿Está pensando en crear o retomar una empresa? No se pierda la 2ª edición del « Salon Objectif Artisan » organizado por su Cámara de Oficios de Normandía.

¿Busca información jurídica, social, fiscal y financiera? A lo largo de una jornada, aproveche los encuentros individuales y gratuitos con profesionales que intervienen en la creación o la adquisición de una empresa (banqueros, aseguradores, contables, notarios, asesores de CMA Normandie, etc.) y empresarios.

Dígaselo a sus contactos en proceso de creación o adquisición de una empresa

Una jornada en la que podrá reunirse con los principales interlocutores que intervienen en la creación, adquisición y transmisión de empresas.

El acto forma parte de la Semaine Nationale de la Création Transmission (SNCT).

Sie planen die Gründung oder Übernahme eines Unternehmens? Verpassen Sie nicht die zweite Ausgabe des « Salon Objectif Artisan », der von Ihrer Handwerkskammer Normandie organisiert wird.

Sie suchen Informationen zu rechtlichen, sozialen, steuerlichen und finanziellen Fragen? Nutzen Sie einen Tag lang kostenlose Einzelgespräche mit Fachleuten für Unternehmensgründung und -übernahme (Banker, Versicherer, Buchhalter, Notare, Berater der CMA Normandie usw.) und Unternehmern.

Erzählen Sie Ihren Kontakten, die gerade dabei sind, ein Unternehmen zu gründen oder zu übernehmen, davon!

Ein Tag, an dem Sie an einem einzigen Ort die wichtigsten Partner für die Gründung, Übernahme und Übertragung von Unternehmen treffen können.

Eine Veranstaltung im Rahmen der Nationalen Woche der Unternehmensgründung und -übergabe (SNCT).

Mise à jour le 2023-11-17 par Calvados Attractivité