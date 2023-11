FRAGMENTS #3 2 Rue Charles Viguerie Toulouse, 30 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Dédié aux métiers d’art, le salon Fragments #3 est de retour à Toulouse.

Il rassemble plus de 80 professionnels des métiers d’art !.

2023-11-30 fin : 2023-12-03 . .

2 Rue Charles Viguerie HOTEL-DIEU-SAINT-JACQUES

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



Fragments #3 is back in Toulouse.

More than 80 art and craft professionals will be present!

Fragments #3 vuelve a Toulouse.

Reúne a más de 80 profesionales del mundo del arte y la artesanía

Die Messe Fragments #3, die dem Kunsthandwerk gewidmet ist, ist wieder in Toulouse.

Sie versammelt mehr als 80 Fachleute aus dem Kunsthandwerk!

Mise à jour le 2023-10-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE