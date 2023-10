Octobre rose / Mini golf 2 rue Charles Thévenin Vieux-Boucau-les-Bains, 28 octobre 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

En ce mois consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, Vieux-Boucau passe au rose.

Amusez-vous en famille sur le parcours du mini-golf.

Tous les profits seront reversés à lutte contre le cancer du sein..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 19:00:00. .

2 rue Charles Thévenin Mini-golf

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



In this month dedicated to breast cancer screening awareness, Vieux-Boucau goes pink

Have fun with your family on the mini-golf course

All profits will be donated to the fight against breast cancer.

En este mes dedicado a la concienciación sobre el cribado del cáncer de mama, Vieux-Boucau se tiñe de rosa.

Diviértase con toda la familia en el campo de minigolf.

Todos los beneficios se donarán a la lucha contra el cáncer de mama.

Im Surf-Club wird Ihnen ein Einführungskurs angeboten, der Sie dem Surfsport näherbringen soll indem sie mit den Elementen des Meesres vertraut gemacht werden: Wind, Welle, Strömungen, Gezeiten…

Ausrüstung wird gestellt. Einschreibung erforderlich.

Begrenzte Platzzahl. GRATIS

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Vieux Boucau