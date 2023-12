Concours Brick Master 2 rue Charles Péguy Vitry-le-François, 20 décembre 2023 07:00, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Imaginez, assemblez, clipsez et tentez de remporter le titre de BrickMaster. Jury présidé par Guillaume Roussel. Nombreux lots à gagner ! de 10h à 12h ou de 14h à 16h ou de 16h à 18h..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

2 rue Charles Péguy Médiathèque Albert Camus

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Imagine, assemble, clip and try to win the title of BrickMaster. Jury presided over by Guillaume Roussel. Lots of prizes to be won! 10am to 12pm or 2pm to 4pm or 4pm to 6pm.

Imagina, monta, recorta e intenta ganar el título de BrickMaster. Jurado presidido por Guillaume Roussel. De 10.00 a 12.00 o de 14.00 a 16.00 o de 16.00 a 18.00 horas.

Stellt euch vor, baut zusammen, clipst und versucht, den Titel BrickMaster zu gewinnen. Jury unter dem Vorsitz von Guillaume Roussel. Zahlreiche Preise zu gewinnen! von 10h bis 12h oder von 14h bis 16h oder von 16h bis 18h.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne