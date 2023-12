Atelier légo et cinéma 2 rue Charles Péguy Vitry-le-François, 1 décembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Atelier cinéma en stop-motion. Place aux cinéastes amateurs ! Le temps d’un atelier, réalisez un film pas à pas à l’aide de vos briques préférées. 10h à 12h. 14h à 16h. 16h à 18h..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . .

2 rue Charles Péguy Médiathèque Albert Camus

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Stop-motion film workshop. Make way for amateur filmmakers! Take part in a step-by-step film-making workshop using your favorite bricks. 10am to 12pm. 2pm to 4pm. 4pm to 6pm.

Taller de cine stop-motion. ¡Deja paso a los cineastas aficionados! Participe en un taller y realice una película paso a paso utilizando sus ladrillos favoritos. de 10.00 a 12.00 h. de 14.00 a 16.00 h. de 16.00 a 18.00 h.

Workshop zum Thema Stop-Motion-Filme. Bühne frei für Amateurfilmer! In einem Workshop können Sie Schritt für Schritt einen Film mithilfe Ihrer Lieblingsbausteine drehen. 10 Uhr bis 12 Uhr. 14 Uhr bis 16 Uhr. 16 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne