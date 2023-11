Exposition « Les aventuriers de la brique perdue » par le vitryat Guillaume Roussel 2 rue Charles Péguy Vitry-le-François, 27 novembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Revivez l’âge d’or d’Hollywood au travers de dioramas constitués de vos briques préférées..

2023-11-27 fin : 2023-12-30 . .

2 rue Charles Péguy Médiathèque Albert Camus

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Relive the golden age of Hollywood through dioramas made of your favorite bricks.

Revive la época dorada de Hollywood en dioramas hechos con tus ladrillos favoritos.

Erleben Sie das goldene Zeitalter Hollywoods anhand von Dioramen, die aus Ihren Lieblingsbausteinen zusammengesetzt sind.

