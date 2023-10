Libre de lire 2 rue Charles Péguy Vitry-le-François, 6 octobre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Un rendez-vous convivial pour tous les lecteurs ayant envie d’échanger et de partager ses impressions de lecture. Et bénéficiez d’une présentation de nouveautés, que vous pourrez emprunter….

2023-10-06 fin : 2023-10-06 19:30:00. .

2 rue Charles Péguy Médiathèque Albert Camus

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



A convivial meeting for all readers who want to exchange and share their reading impressions. And enjoy a presentation of new releases, which you can borrow…

Un encuentro amistoso para todos los lectores que deseen intercambiar ideas y compartir sus impresiones de lectura. Y disfrutar de una presentación de nuevos libros, que podrá tomar prestados…

Ein geselliges Treffen für alle Leser, die Lust haben, sich auszutauschen und ihre Leseeindrücke mit anderen zu teilen. Außerdem werden Ihnen Neuerscheinungen vorgestellt, die Sie ausleihen können…

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne