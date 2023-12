Jeu d’enquête : « Les visiteurs mènent l’enquête » 2 rue Charles Dubois Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

fin : 2024-02-27 20:30:00 . JEU D’ENQUETE « Les visiteurs mènent l’enquête » Lors de cette soirée, vous incarnerez des équipes d’enquêteurs missionnés pour élucider une énigme. Le professeur Lidenbrock s’est fait voler son précieux document lui permettant d’entreprendre le voyage au centre de la terre. Saurez-vous trouver le coupable ? A vous de poser les bonnes questions ! Venez mener cette enquête à la Maison de Jules Verne. Sur réservation, dans la limite des places disponibles. 0 .

2 rue Charles Dubois

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

