MICRO-FOLIE & FESTIVAL RALENTISSONS 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire MICRO-FOLIE & FESTIVAL RALENTISSONS 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire, 2 septembre 2023, Mauges-sur-Loire. Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire La Micro-Folie de Mauges-sur-Loire s’associe à festival Ralentissons !.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 12:15:00. .

2 Rue Charles de Rennéville SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mauges-sur-Loire’s Micro-Folie joins festival Ralentissons! ¡La Micro-Folie de Mauges-sur-Loire se une al festival Ralentissons! Die Micro-Folie in Mauges-sur-Loire beteiligt sich am Festival Ralentissons! Mise à jour le 2023-08-20 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu 2 Rue Charles de Rennéville Adresse 2 Rue Charles de Rennéville SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Ville Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire latitude longitude 47.3637688;-1.0189766

2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauges-sur-loire/