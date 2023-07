MICRO-FOLIE : ATELIER FABRIQUE TON EVANTAIL ! 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire, 12 juillet 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

La Micro-Folie de Mauges-sur-Loire propose un atelier pour fabriquer son évantail.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 17:00:00. .

2 Rue Charles de Rennéville SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mauges-sur-Loire’s Micro-Folie offers a workshop to make your own fan

La Micro-Folie de Mauges-sur-Loire ofrece un taller para fabricar su propio abanico

Die Micro-Folie in Mauges-sur-Loire bietet einen Workshop an, um seinen eigenen Fächer herzustellen

