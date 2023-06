MICRO-FOLIE : ESCAPE GAME (BOÎTE DE JEU) : LA DISPARITION DE CLAUDE MONET 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire, 1 juillet 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

La Micro-Folie vous embarque dans un escape game !.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 12:00:00. .

2 Rue Charles de Rennéville SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



La Micro-Folie takes you on an escape game!

¡La Micro-Folie te lleva a un juego de escape!

Die Micro-Folie nimmt Sie mit auf ein Escape Game!

Mise à jour le 2023-06-24 par eSPRIT Pays de la Loire