Michel Leeb et les Brass Messengers à Vendôme 2 Rue César de Vendôme Vendôme, 4 décembre 2023, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

A l’occasion de la sortie de son dernier album ‘’repères’’ Michel L. s’entoure des huit musiciens du Brass Messengers de Dominique Rieux . Apres plus de 180 concerts dont 1 mois et demi au casino de Paris pour célébrer ces 40 ans de carrière , Michel vous propose un spectacle hors normes..

2 Rue César de Vendôme

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



To mark the release of his latest album ??repères? Michel L. is joined by eight musicians from Dominique Rieux?s Brass Messengers. After more than 180 concerts, including 1? months at the Casino de Paris to celebrate his 40-year career, Michel brings you an extraordinary show.

Con motivo del lanzamiento de su último álbum, ??repères? Michel L. cuenta con la colaboración de ocho músicos de Dominique Rieux’s Brass Messengers. Tras más de 180 conciertos, entre ellos un mes y medio en el Casino de París para celebrar sus 40 años de carrera, Michel le ofrece un espectáculo extraordinario.

Anlässlich der Veröffentlichung seines letzten Albums ? Michel L. umgibt sich mit den acht Musikern der Brass Messengers von Dominique Rieux. Nach mehr als 180 Konzerten, darunter eineinhalb Monate im Casino von Paris, um seine 40-jährige Karriere zu feiern, bietet Michel Ihnen eine außergewöhnliche Show.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT de Vendome – Territoires Vendomois