Musée de la Porte de Joigny
2, rue Carnot
Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne,Yonne

Dans le cadre historique de la porte de Joigny, le musée retrace 200 ans d’histoire de la gendarmerie nationale..

2, rue Carnot

89500 Yonne
Bourgogne-Franche-Comté



In the historic setting of the Porte de Joigny, the museum traces 200 years of the history of the national gendarmerie.

En el marco histórico de la Porte de Joigny, el museo recorre 200 años de historia de la gendarmería nacional.

Im historischen Rahmen der Porte de Joigny zeigt das Museum die 200-jährige Geschichte der nationalen Gendarmerie.

