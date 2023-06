La minute nécessaire de lecture de Madame La Curieuse 2 Rue Carnot Arudy, 29 juillet 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Une lecture à voix haute en plein air à « midi pétante » dans un jardin… Un moment de culture et de lecture partagé pour toute personne ayant envie de faire découvrir un texte qu’il ou elle a particulièrement aimé… N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la libraire qui organisera un calendrier des lectures !.

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-29 . EUR.

2 Rue Carnot Librairie La Curieuse

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An open-air read-aloud at « noon sharp » in a garden? A moment of culture and shared reading for anyone who wants to share a text he or she has particularly enjoyed? Don’t hesitate to contact the bookstore, which will organize a reading schedule!

¿Una lectura en voz alta al aire libre « a mediodía » en un jardín? ¿Un momento de cultura y lectura compartida para quien quiera compartir un texto que le haya gustado especialmente? No dude en ponerse en contacto con la librería, que le organizará un programa de lectura

Eine Vorlesestunde unter freiem Himmel um Punkt 12 Uhr in einem Garten? Ein gemeinsamer Moment der Kultur und des Lesens für jeden, der Lust hat, einen Text vorzustellen, der ihm oder ihr besonders gut gefallen hat? Zögern Sie nicht, sich bei der Buchhändlerin zu melden, die einen Kalender für die Lesungen organisieren wird!

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées