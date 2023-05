Jardin Secret avec Willo 2 rue Carnot, 31 mai 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Pour débuter l’exploration des grands espaces américains avant la rencontre avec les auteurs du festival Écrire la nature, le duo Willo va vous livrer une folk inspirée, tantôt moderne, tantôt imprégnée des codes originaux des traditionnels outre-atlantiques. Les racines de Willo puisent dans l’authenticité du blues et de la soul. Dans ses veines coule la sincérité brute de la folk et son âme vibre au son de la guitare et de deux voix entremêlées. Une rencontre à ne pas rater !

Un concert organisé par la Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau en partenariat avec La Curieuse, librairie troquet, en complicité avec le Festival Écrire la nature et coorganisation avec le collectif Jardins Secrets..

2023-05-31 à ; fin : 2023-05-31 . EUR.

2 rue Carnot Librairie La Curieuse

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To begin the exploration of the great American spaces before the meeting with the authors of the festival Écrire la nature, the duo Willo will deliver an inspired folk, sometimes modern, sometimes impregnated with the original codes of the traditional across the Atlantic. Willo’s roots are in the authenticity of blues and soul. In his veins flows the raw sincerity of folk and his soul vibrates to the sound of the guitar and two intertwined voices. A meeting not to be missed!

A concert organized by the Community of Communes of the Ossau Valley in partnership with La Curieuse, a bookshop, in complicity with the Festival Écrire la nature and co-organization with the collective Jardins Secrets.

Para iniciar la exploración de los grandes espacios americanos antes del encuentro con los autores del festival Écrire la nature, el dúo Willo ofrecerá una música folk inspirada, a veces moderna, a veces impregnada de los códigos originales de la tradición transatlántica. Las raíces de Willo están en la autenticidad del blues y el soul. Por sus venas corre la cruda sinceridad del folk y su alma vibra al son de la guitarra y de dos voces entrelazadas. ¡Un encuentro que no debe perderse!

Un concierto organizado por la Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau en colaboración con la librería La Curieuse, en complicidad con el Festival Écrire la nature y en coorganización con el colectivo Jardins Secrets.

Um die Erkundung der großen amerikanischen Weiten vor dem Treffen mit den Autoren des Festivals Écrire la nature zu beginnen, wird Ihnen das Duo Willo einen inspirierenden Folk liefern, der mal modern, mal von den ursprünglichen Codes der Traditionen jenseits des Atlantiks geprägt ist. Die Wurzeln von Willo liegen in der Authentizität von Blues und Soul. In seinen Adern fließt die rohe Aufrichtigkeit des Folk, und seine Seele vibriert im Klang der Gitarre und zweier ineinander verschlungener Stimmen. Eine Begegnung, die Sie nicht verpassen sollten!

Ein Konzert, das von der Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau in Partnerschaft mit La Curieuse, librairie troquet, in Komplizenschaft mit dem Festival Écrire la nature und in Co-Organisation mit dem Kollektiv Jardins Secrets organisiert wird.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées