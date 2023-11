Marché de Noël de Mondeville 2 Rue Calmette Mondeville, 10 décembre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Déambulez dans les allées du marché, les 50 exposants vous proposeront de nombreuses idées-cadeaux : bijoux fantaisies ou en pierres semi-précieuses, décorations, maroquinerie, produits de beauté bio ou vegan, produits locaux… sans oublier des gourmandises de Noël et de nombreuses animations pour le plaisir de tous. Participez à la tombola de Noël pour tenter de remporter les nombreux cadeaux offerts par les exposants. Restauration et goûter en vente sur place..

2023-12-10 10:30:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

2 Rue Calmette Halle Pierre Bérégovoy

Mondeville 14120 Calvados Normandie



Stroll the aisles of the market, where 50 exhibitors will be offering a wide range of gift ideas: costume jewelry, semi-precious stones, decorations, leather goods, organic and vegan beauty products, local produce? not forgetting Christmas treats and lots of entertainment for all to enjoy. Take part in the Christmas tombola for your chance to win one of the many gifts offered by exhibitors. Catering and snacks available on site.

Pasee por los pasillos del mercado, donde los 50 expositores le ofrecerán un sinfín de ideas para regalar: bisutería, piedras semipreciosas, adornos, marroquinería, productos de belleza ecológicos y veganos, productos locales… sin olvidar los dulces navideños y un sinfín de animaciones para todos los gustos. Participe en la tómbola de Navidad y pruebe suerte ganando uno de los muchos regalos que ofrecen los expositores. Comida y tentempiés en el recinto.

Schlendern Sie durch die Gänge des Marktes, die 50 Aussteller bieten Ihnen zahlreiche Geschenkideen: Modeschmuck oder Schmuck aus Halbedelsteinen, Dekorationen, Lederwaren, biologische oder vegane Schönheitsprodukte, lokale Produkte? und nicht zu vergessen die weihnachtlichen Leckereien und zahlreiche Animationen, die allen Spaß machen. Nehmen Sie an der Weihnachtstombola teil und gewinnen Sie zahlreiche Geschenke, die von den Ausstellern angeboten werden. Speisen und Snacks werden vor Ort verkauft.

Mise à jour le 2023-11-15 par Attitude Manche