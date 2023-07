Fête du Sport et des Assos 2023 – Mondeville 2 rue Calmette Mondeville, 2 septembre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

La Fête du Sport et des Assos revient le Samedi 2 septembre à Mondeville.

Événement gratuit et ouvert à tous, les clubs, associations et partenaires mondevillais vous attendent pour vous initier à des dizaines de sports différents ou pour trouver votre nouvelle activité créative ou culturelle pour la rentrée. Tout est prévu pour que vous passiez un moment convivial et sympathique.

Escalade, Démonstration de Country, de Football freestyle, Arcade Basketball, séance sport santé, initiation Judo, initiation aux arts du cirque, Braderie de la Médiathèque (tout à 1€), Vide-grenier des enfants organisé par le comité des fêtes et beaucoup d’autres animations vous attendent tout au long de la journée.

Le programme détaillé à venir très prochainement sur mondeville.fr

Inscriptions aux activités possibles sur place..

2023-09-02 13:30:00 fin : 2023-09-02 18:00:00. .

2 rue Calmette Halle Pierre Beregovoy

Mondeville 14120 Calvados Normandie



The Fête du Sport et des Assos returns to Mondeville on Saturday September 2.

A free event open to all, Mondeville’s clubs, associations and partners are waiting to introduce you to dozens of different sports, or to find your new creative or cultural activity for the new school year. Everything is planned to ensure you have a great time.

Climbing, Country demonstrations, freestyle soccer, arcade basketball, sports health sessions, judo initiation, circus arts initiation, the Médiathèque’s clearance sale (all for 1?), the children’s garage sale organized by the Comité des fêtes and many other activities await you throughout the day.

Detailed program coming soon on mondeville.fr

Registration for activities available on site.

La Fête du Sport et des Assos vuelve a Mondeville el sábado 2 de septiembre.

El evento es gratuito y abierto a todos. Los clubes, asociaciones y colaboradores de Mondeville le esperan para iniciarle en decenas de deportes diferentes o encontrar su nueva actividad creativa o cultural para el nuevo curso escolar. Todo está previsto para que lo pase en grande.

Escalada, demostraciones de Country, fútbol freestyle, baloncesto arcade, sesiones de deportes de salud, iniciación al judo, iniciación a las artes circenses, la venta de liquidación de la mediateca (todo a 1?), la venta de garaje infantil organizada por el Comité de la Fiesta y muchas otras actividades le esperan a lo largo del día.

Programa detallado próximamente en mondeville.fr

Puede inscribirse en las actividades in situ.

Die Fête du Sport et des Assos kehrt am Samstag, den 2. September, nach Mondeville zurück.

Die Clubs, Vereine und Partner aus Mondeville erwarten Sie, um Sie in Dutzende verschiedener Sportarten einzuführen oder um Ihre neue kreative oder kulturelle Aktivität für den Herbst zu finden. Es ist alles dafür vorgesehen, dass Sie einen geselligen und sympathischen Moment verbringen.

Klettern, Country-Demonstrationen, Freestyle-Fußball, Arcade-Basketball, Gesundheitssport, Einführung in Judo, Einführung in Zirkuskünste, Flohmarkt der Mediathek (alles für 1?), Kinderflohmarkt des Festkomitees und viele andere Veranstaltungen erwarten Sie den ganzen Tag über.

Das detaillierte Programm wird in Kürze auf mondeville.fr veröffentlicht

Anmeldungen für die Aktivitäten sind vor Ort möglich.

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité