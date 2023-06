L’Explorateur : Bières et fromages, une expérience gustative chez Be News 2 Rue Buffon Le Havre, 6 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Bières et fromages, une expérience gustative chez Be News

Une nouvelle brasserie réalise des bières en canette depuis 2020. La petit équipe se fera une joie de vous ouvrir leurs portes et de partager leur passion. Roxane Fourgous de Bières et fromages vous indiquera comment accorder ces bières aux meilleurs fromages, lors d’un atelier dégustation.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

A partir de 18 ans – Durée : 2h

Tarif : 15€

Réservation obligatoire.

2023-07-06 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-06 20:00:00. .

2 Rue Buffon

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur Summer 2023 – Beers and cheeses, a taste experience at Be News

A new brewery has been producing canned beers since 2020. The small team will be delighted to open their doors to you and share their passion. Roxane Fourgous from Bières et fromages will show you how to match these beers with the best cheeses, during a tasting workshop.

Alcohol abuse is dangerous for your health, and should be consumed in moderation.

From 18 years – Duration: 2 hours

Price: 15?

Reservations required

L’Explorateur verano 2023 – Cervezas y quesos, una experiencia gustativa en Be News

Una nueva cervecería produce cervezas en lata desde 2020. El pequeño equipo estará encantado de abrirle sus puertas y compartir su pasión. Roxane Fourgous, de Bières et fromages, le mostrará cómo maridar estas cervezas con los mejores quesos, durante un taller de degustación.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, así que beba con moderación.

Mayores de 18 años – Duración: 2 horas

Precio: 15

Imprescindible reservar

Der Explorateur Sommer 2023 – Bier und Käse, ein Geschmackserlebnis bei Be News

Eine neue Brauerei stellt seit 2020 Dosenbiere her. Das kleine Team freut sich darauf, ihre Türen für Sie zu öffnen und ihre Leidenschaft zu teilen. Roxane Fourgous von Bières et fromages wird Ihnen bei einem Verkostungsworkshop zeigen, wie Sie diese Biere mit den besten Käsesorten kombinieren können.

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Ab 18 Jahren – Dauer: 2 Stunden

Preis : 15 ?

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche