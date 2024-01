Jazz club : Les chats badins 2 rue Bernard Cathelin Montélimar, dimanche 14 janvier 2024.

Montélimar Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14

fin : 2024-01-14

Un quintet à la redécouverte des années folles, ambiance des années 20-30 pour les passionnés du Jazz New Orléans et du swing avec quelques incartades di côté du blues et du boogie.

EUR.

2 rue Bernard Cathelin Espace Sain Martin

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-22 par Montélimar Tourisme Agglomération