Concert : Quintette Christian Bedoy 2 rue Bernard Cathelin Montélimar, 12 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Nous vous dévoilons le premier Jazz club de la saison 2023 2024! Venez nombreux..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

2 rue Bernard Cathelin Espace Saint Martin

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We unveil the first Jazz club of the 2023 2024 season! Come one, come all.

¡Estrenamos el primer Club de Jazz de la temporada 2023-2024! Venid todos.

Wir stellen den ersten Jazzclub der Saison 2023-2024 vor! Kommen Sie zahlreich.

