L’Atelier de la réserve 2 rue basse Cornay, 12 juillet 2023, Cornay.

Cornay,Ardennes

Bienvenue à l’Atelier de la Réserve, une savonnerie artisanale au cœur de la réserve naturelle d’Argonne, dans le département des Ardennes en France.Aline fabrique dans son laboratoire des savons surgras et cosmétiques à base d’ingrédients naturels.100% des huiles végétales et beurres végétaux sont issus de l’agriculture biologique100% des huiles essentielles sont issues de l’agriculture biologique et lorsque c’est possible produites en FranceToutes les étapes de fabrication sont réalisées à la main dans son atelier, à partir de matières premières nobles et sélectionnées avec attention.Commandes en ligne. Ouvert toute l’année sur RDV..

2 rue basse

Cornay 08250 Ardennes Grand Est



Welcome to the Atelier de la Réserve, an artisanal soap factory in the heart of the Argonne nature reserve, in the Ardennes department in France.Aline makes in her laboratory surgras soaps and cosmetics based on natural ingredients.100% of the vegetable oils and butters come from organic farming100% of the essential oils come from organic farming and when possible produced in FranceAll the manufacturing steps are handmade in her workshop, from noble and carefully selected raw materials.Online orders. Open all year round by appointment.

Bienvenido al Atelier de la Réserve, una jabonería artesanal situada en el corazón de la reserva natural de Argonne, en el departamento francés de Ardenas.Aline elabora en su laboratorio jabones y cosméticos supergrasos a partir de ingredientes naturales.El 100% de los aceites y mantecas vegetales son de producción ecológica.El 100% de los aceites esenciales son de producción ecológica y, cuando es posible, de producción francesa.Todas las etapas de fabricación se realizan a mano en su taller, a partir de materias primas nobles y cuidadosamente seleccionadas.Pedidos en línea. Abierto todo el año con cita previa.

Willkommen im Atelier de la Réserve, einer handwerklichen Seifenfabrik im Herzen des Naturschutzgebiets Argonne im Departement Ardennes in Frankreich.Aline stellt in ihrem Labor überfettete Seifen und Kosmetika aus natürlichen Inhaltsstoffen her.100% der Pflanzenöle und Pflanzenbutter stammen aus biologischem Anbau100% der ätherischen Öle stammen aus biologischem Anbau und werden, wenn möglich, in Frankreich hergestelltAlle Herstellungsschritte werden in ihrem Atelier von Hand ausgeführt, wobei nur sorgfältig ausgewählte, edle Rohstoffe verwendet werden.Online-Bestellungen möglich. Das ganze Jahr über auf Anfrage geöffnet.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme