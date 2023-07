Ciné Cool 2 Rue Augustin Fresnel Châlons-en-Champagne, 20 août 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

8 jours de ciné à prix réduit dans les cinémas du Grand Est partenaires de l’opération : 4,50 € la séance.

Et des avant-premières ! Une opération menée avec TER fluo..

2 Rue Augustin Fresnel CGR Châlons

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



8 days of cinema at reduced prices in cinemas in the Grand Est region partnering the operation: 4.50? per screening.

And previews! An operation run with TER fluo.

8 días de cine a precios reducidos en los cines de la región de Grand Est que colaboran en la operación: 4,50 euros por proyección.

¡Y preestrenos! Una operación llevada a cabo con TER fluo.

8 Tage lang Kino zu reduzierten Preisen in den Kinos des Grand Est, die Partner der Aktion sind: 4,50 ? pro Vorstellung.

Und es gibt Vorpremieren! Eine Aktion, die mit TER fluo durchgeführt wurde.

