Les musiciens de Sempé 2 Rue au Char Lisieux, mardi 2 avril 2024.

Lisieux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 20:30:00

fin : 2024-04-02

L’Orchestre Régional de Normandie rend ici hommage à l’illustre dessinateur Sempé qui nous a quitté en août 2022. Le père du Petit Nicolas était un grand amoureux de musique et des musiciens, qu’il a croqués avec malice et tendresse. Ce projet à la fois drôle et mélancolique s’appuie ainsi sur les nombreux entretiens qu’il a donnés sur la musique, du classique au jazz, notamment à l’antenne de France Musique avec Denisa Kerschova.

Dans un studio d’enregistrement radiophonique (avec ses codes et ses impératifs), deux comédiens donnent vie à Sempé et à un journaliste, qui échangent de dialoguent sur les musiciens, leurs manies et attitudes, et sur la musique. En empruntant des paroles de Jean-Jacques Sempé (et oui, on en oublie son prénom !), cette création rend hommage à sa fantaisie, sa simplicité et surtout, à sa grande tendresse de nos conditions humaines ordinaires.

2 Rue au Char

Lisieux 14100 Calvados Normandie



