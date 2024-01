Le manteau de Janis 2 Rue au Char Lisieux, vendredi 15 mars 2024.

Lisieux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Suite à un accident récent, Joseph se retrouve en fauteuil roulant. Par une petite annonce, il recrute Mila, une jeune femme singulière et impertinente à qui il confie une mission mystérieuse et délicate. Les secrets qui relient ce duo improbable, que tout oppose en apparence, vont se révéler au fur à mesure de la pièce.

Huis clos entre intrigue, rire et émotion, jusqu’au dernier moment Le Manteau de Janis ne cessera de vous surprendre !

avec Philippe Lelièvre et Aurélie Konaté

2 Rue au Char

Lisieux 14100 Calvados Normandie



