Merci de votre compréhension 2 Rue au Char Lisieux, vendredi 23 février 2024.

Lisieux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23

En Attendant l’Eclaircie, c’est LE Festival pour la jeune création en Normandie ! Cinq théâtres en région s’unissent pour accompagner de jeunes artistes et donner de la visibilité à leurs premiers gestes de création. Du 21 au 24 février 2024, le festival pose ses valises au Théâtre Lisieux Normandie.

Merci de votre compréhension prend comme point d’origine mon expérience au Parc Astérix.

L’Araignée dans la Maison de la Peur, c’est mon premier rôle ! Et c’est franchement un job de merde.

Dans les hurlements continus, dans les toiles d’araignée de farce et attrape, sous les grognements de loup-garou et les rototos de dragon, je dois protéger mes œufs des attaques extérieures.

Pendant 5 heures par jour, je travaille à la chaîne.

À la fin de la journée je suis cassée.

Mon manager dit que je suis une bonne araignée.

En Araignée, je me demande si c’est ça la vie : frapper des spectateurs avec mes pattes pour survivre ?

Je me demande si je suis en train de rater ma vie.

Je me demande si j’ai fait les bons choix.

Je me demande si je vais être heureuse.

Je me sens pathétique.

Je reste près du sol sinon les spectateurs captent que je suis un être humain.

Merci de votre compréhension est une performance sur les araignées, les boulots de merde et l’acceptation de soi.

2 Rue au Char

Lisieux 14100 Calvados Normandie



