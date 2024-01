Je serai feu 2 Rue au Char Lisieux, mercredi 21 février 2024.

Lisieux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 20:00:00

fin : 2024-02-21

« En Attendant l’Eclaircie », c’est LE Festival pour la jeune création en Normandie ! Cinq théâtres en région s’unissent pour accompagner de jeunes artistes et donner de la visibilité à leurs premiers gestes de création. Du 21 au 24 février 2024, le festival pose ses valises au Théâtre Lisieux Normandie.

Que cela signifie-t-il de se retrouver étranger dans un autre pays, de vouloir garder en mémoire sa culture et la partager avec son entourage, de s’accrocher à sa langue natale de peur qu’elle ne disparaisse, de trouver sa place ici et là-bas, de trouver sa légitimité à incarner cette mixité culturelle ? D’éprouver ce sentiment de solitude, mais s’accrocher à l’amour coûte que coûte pour rêver toujours et encore ?

Ce projet est tout d’abord l’histoire d’une rencontre avec la poétesse Marina Tsvetaïeva. Comme moi, elle est femme, comme moi, elle est russe, comme moi, elle est exilée en France. Un exil forcé, pas pour les mêmes raisons, mais qui nous a chacune dépassées d’une manière ou d’une autre, et nous saute régulièrement au visage. […] Une double face, une double vie, ou plutôt deux vies : celle d’avant et celle d’après, deux langues. La sensation d’être double jusqu’à se sentir schizophrène.

Je serai feu est une pièce pluridisciplinaire mêlant danse, textes, poèmes, vidéo et musique live.

A noter : Pièce bilingue (Français-Russe) avec différents modes de traduction utilisés (en direct, sous-titrage, traduction simultanée ou décalée…)

2 Rue au Char

Lisieux 14100 Calvados Normandie



