Oublie-moi 2 Rue au Char Lisieux, vendredi 16 février 2024.

Lisieux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16

Il était une fois une histoire d’amour entre Jeanne et Arthur.

Une histoire parfaite.

Parfaite jusqu’à que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du lait et un timbre.

C’était pourtant simple à retenir.

Il était une fois une histoire d’amour qu’Arthur aurait aimé ne jamais oublier.

Oublie-moi est une histoire d’amour. Celle d’Arthur et de Jeanne. Ils racontent à eux deux l’amour inconditionnel, la cruauté de la maladie mais aussi le pouvoir de la musique dans une vie simple et pourtant si extraordinaire.

Cette pièce questionne le rapport au monde de ces malades atteints de démence et rend hommage à celles et ceux qui les aiment et les accompagnent amoureusement, obstinément, passionnément. Dans Oublie-moi, nous assistons d’une certaine façon à un lent brisement du cœur et pourtant, cette pièce est une superbe ode à l’amour, à la compassion et à l’intime.

comédie dramatique avec Marie Julie Baup et Thierry Lopez,

Pièce récompensée par 4 Molières en 2023 :

Molière du Meileur spectacle de Théâtre privé

Molière de la meilleure mise en scène,

Molière de la meilleure comédienne

Molière du meilleur comédien,

2 Rue au Char

Lisieux 14100 Calvados Normandie



