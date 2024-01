Une idée géniale 2 Rue au Char Lisieux, samedi 10 février 2024.

Lisieux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

Que faire quand l’être que vous aimez, craque pour quelqu’un d’autre ? Rien de plus simple : éliminez l’autre ! Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de cœur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, Arnaud rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier. Une idée géniale !

À moins que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai… et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste.

Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud !

COMEDIE avec Sébastien Castro, José Paul, Agnès Boury, et Laurence Porteil

Pièce récompensée par le Molière 2023 de la Meilleur comédie et Molière 2023 de la meilleur comédienne dans un second rôle pour Agnès Boury

Que faire quand l’être que vous aimez, craque pour quelqu’un d’autre ? Rien de plus simple : éliminez l’autre ! Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de cœur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, Arnaud rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier. Une idée géniale !

À moins que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai… et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste.

Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud !

COMEDIE avec Sébastien Castro, José Paul, Agnès Boury, et Laurence Porteil

Pièce récompensée par le Molière 2023 de la Meilleur comédie et Molière 2023 de la meilleur comédienne dans un second rôle pour Agnès Boury

.

2 Rue au Char

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par OT CA de Lisieux Normandie