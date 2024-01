La machine de Turing 2 Rue au Char Lisieux, vendredi 19 janvier 2024.

Lisieux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19

C’est l’histoire d’un homme qui court. Son cœur bat à plein régime dans sa poitrine. Et dans son cerveau irrigué par l’afflux sanguin, des équations à de multiples inconnues se résolvent. Après quoi court-il, après quel savoir, après quel mystère ? .

Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat. D’allure peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au sérieux par le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe pas aux Services Secrets. Et pour cause, Alan Turing est un homme détenant de nombreux secrets… De son incroyable acharnement pour briser l’Enigma, à sa course irrépressible pour comprendre le code de la nature, nous découvrons un homme atypique, attachant, inventeur d’une machine pensante, véritable genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs…

Voici le destin hors du commun d’un génie injustement resté dans l’ombre et broyé par la machine bien-pensante de l’Angleterre des années 50.

2 Rue au Char

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par OT CA de Lisieux Normandie