Festival Ozarts – Performance immersive #Exoterritoires 2 Rue au Char Lisieux, 28 octobre 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

OZARTS est L’ÉVÉNEMENT culturel automnal de l’Agglomération Lisieux Normandie à destination des 0-26 ans, entièrement GRATUIT, qui t’invite seul.e, en famille ou entre amis, à explorer les cultures numériques et les musiques actuelles, à la croisée des arts sonores et visuels.

Performance immersive #Exoterritoires

La compagnie Le Clair Obscur propose à un groupe de spectateurs d’embarquer en mission spatiale dans les pas d’une astronaute. Simulant l’exploration pionnière, les équipages feront une expérience d’exobiologie sur une planète inconnue : à la recherche de traces de vie, de symbiose ou de parasitisme, traces d’intelligence…

Réservation obligatoire.

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 14:00:00

2 Rue au Char

Lisieux 14100 Calvados Normandie



OZARTS is the Lisieux Normandie Agglomeration?s autumn cultural event for 0-26 year olds, completely FREE, inviting you, alone, with family or friends, to explore digital cultures and contemporary music, at the crossroads of sound and visual arts.

Immersive performance #Exoterritoires

Le Clair Obscur invites a group of spectators to embark on a space mission in the footsteps of an astronaut. Simulating pioneering exploration, the crews will conduct an exobiological experiment on an unknown planet: in search of traces of life, symbiosis or parasitism, traces of intelligence?

Reservations required

OZARTS es el evento cultural de otoño de la Aglomeración de Lisieux Normandie para jóvenes de 0 a 26 años, totalmente GRATUITO, que le invita a usted, a su familia o a sus amigos a explorar las culturas digitales y la música contemporánea, en la encrucijada de las artes sonoras y visuales.

Espectáculo inmersivo #Exoterritoires

Le Clair Obscur invita a un grupo de espectadores a embarcarse en una misión espacial siguiendo los pasos de un astronauta. Simulando una exploración pionera, los tripulantes llevarán a cabo un experimento de exobiología en un planeta desconocido: búsqueda de rastros de vida, simbiosis o parasitismo, rastros de inteligencia..

Reserva obligatoria

OZARTS ist das KOSTENLOSE Herbst-Kulturevent der Agglomeration Lisieux Normandie für 0-26-Jährige, das dich allein, mit der Familie oder mit Freunden einlädt, digitale Kulturen und aktuelle Musik an der Schnittstelle von Klang- und visueller Kunst zu erforschen.

Immersive Performance #Exoterritoires

Das Ensemble Le Clair Obscur schlägt einer Gruppe von Zuschauern vor, sich in den Fußstapfen einer Astronautin auf eine Weltraummission zu begeben. Auf der Suche nach Spuren von Leben, Symbiose oder Parasitismus, Spuren von Intelligenz?

Reservierung erforderlich

