Festival Ozarts – Prélude en bleu majeur 2 Rue au Char Lisieux, 28 octobre 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

OZARTS est L’ÉVÉNEMENT culturel automnal de l’Agglomération Lisieux Normandie à destination des 0-26 ans, entièrement GRATUIT, qui t’invite seul.e, en famille ou entre amis, à explorer les cultures numériques et les musiques actuelles, à la croisée des arts sonores et visuels.

Théâtre à partir de 6 ans (1h)

Cie Choc Trio. Monsieur Maurice est enfermé dans un quotidien en noir et blanc, un monde à l’esthétique fade où fantaisie et couleurs sont absentes. Apparaissent soudain des événements visuels et sonores qui semblent s’être échappés d’un mystérieux tableau. Devant nous se matérialise l’œuvre picturale de Kandinsky, elle inspire et libère la force créative du personnage : il plonge en son cœur dans une interprétation inédite et burlesque. L’imaginaire l’emporte, l’ordinaire devient extraordinaire.

Réservation obligatoire.

2023-10-28 19:30:00 fin : 2023-10-28 . .

2 Rue au Char

Lisieux 14100 Calvados Normandie



OZARTS is the Lisieux Normandie Agglomeration?s autumn cultural event for 0-26 year olds, completely FREE, inviting you, alone, with family or friends, to explore digital cultures and contemporary music, at the crossroads of sound and visual arts.

Theater from 6 years (1h)

Cie Choc Trio. Monsieur Maurice is trapped in a black-and-white daily life, a world of bland aesthetics where fantasy and color are absent. Suddenly, visual and sonic events appear that seem to have escaped from a mysterious painting. In front of us, Kandinsky?s pictorial work materializes, inspiring and releasing the character?s creative force: he plunges into a new, burlesque interpretation. Imagination takes over, the ordinary becomes extraordinary.

Reservations required

OZARTS es el evento cultural de otoño de la Aglomeración de Lisieux Normandie para jóvenes de 0 a 26 años, totalmente GRATUITO, que le invita a usted, a su familia o a sus amigos a explorar las culturas digitales y la música contemporánea, en la encrucijada de las artes sonoras y visuales.

Teatro a partir de 6 años (1h)

Trío Cie Choc. Monsieur Maurice está atrapado en una vida cotidiana en blanco y negro, un mundo de estética anodina donde la fantasía y el color están ausentes. De repente, aparecen acontecimientos visuales y sonoros que parecen escapados de un cuadro misterioso. Ante nosotros, la obra pictórica de Kandinsky se materializa, inspirando y liberando la fuerza creativa del personaje: se sumerge en el corazón de una interpretación original y burlesca. Lo imaginario toma el relevo, lo ordinario se convierte en extraordinario.

Reserva obligatoria

OZARTS ist das KOSTENLOSE Herbst-Kulturevent der Agglomeration Lisieux Normandie für 0-26-Jährige, das dich allein, mit der Familie oder mit Freunden einlädt, digitale Kulturen und aktuelle Musik an der Schnittstelle von Klang- und visueller Kunst zu erforschen.

Theater ab 6 Jahren (1 Std.)

Cie Choc Trio. Monsieur Maurice ist in einem schwarz-weißen Alltag gefangen, einer Welt mit einer faden Ästhetik, in der Fantasie und Farben abwesend sind. Plötzlich tauchen visuelle und akustische Ereignisse auf, die einem mysteriösen Gemälde entsprungen zu sein scheinen. Vor uns materialisiert sich das Gemälde von Kandinsky, es inspiriert und setzt die kreative Kraft des Charakters frei: Er taucht in sein Herz ein, in eine neue und burleske Interpretation. Die Phantasie gewinnt die Oberhand, das Gewöhnliche wird zum Außergewöhnlichen.

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité