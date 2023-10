Festival Ozarts – Atelier parents-enfants : Kandisky, t’en dis quoi ? 2 Rue au Char Lisieux, 27 octobre 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

OZARTS est L’ÉVÉNEMENT culturel automnal de l’Agglomération Lisieux Normandie à destination des 0-26 ans, entièrement GRATUIT, qui t’invite seul.e, en famille ou entre amis, à explorer les cultures numériques et les musiques actuelles, à la croisée des arts sonores et visuels.

En préparation du spectacle « Prélude en Bleu majeur », cet atelier favorise le dialogue parents-enfants et une pratique artistique intergénérationnelle, autour du thème central du spectacle : l’imaginaire.

Limité à 25 participants

Réservation obligatoire.

2023-10-27 17:30:00 fin : 2023-10-27 . .

2 Rue au Char

Lisieux 14100 Calvados Normandie



OZARTS is the Lisieux Normandie Agglomeration?s autumn cultural event for 0-26 year olds, completely FREE, inviting you, alone, with family or friends, to explore digital cultures and contemporary music, at the crossroads of sound and visual arts.

In preparation for the « Prélude en Bleu majeur » show, this workshop encourages parent-child dialogue and intergenerational artistic practice, around the show?s central theme: the imaginary.

Limited to 25 participants

Reservations required

OZARTS es el evento cultural de otoño de la Aglomeración de Lisieux Normandie para jóvenes de 0 a 26 años, totalmente GRATUITO, que le invita a usted, a su familia o a sus amigos a explorar las culturas digitales y la música contemporánea, en la encrucijada de las artes sonoras y visuales.

Como preparación del espectáculo « Prélude en Bleu majeur », este taller favorece el diálogo entre padres e hijos y fomenta la práctica artística intergeneracional en torno al tema central del espectáculo: la imaginación.

Limitado a 25 participantes

Imprescindible reservar

OZARTS ist das KOSTENLOSE Herbst-Kulturevent der Agglomeration Lisieux Normandie für 0-26-Jährige, das dich allein, mit der Familie oder mit Freunden einlädt, digitale Kulturen und aktuelle Musik an der Schnittstelle von Klang- und visueller Kunst zu erforschen.

In Vorbereitung auf die Aufführung « Prélude en Bleu majeur » fördert dieser Workshop den Dialog zwischen Eltern und Kindern und eine generationsübergreifende künstlerische Praxis rund um das zentrale Thema der Aufführung: das Imaginäre.

Begrenzt auf 25 Teilnehmer

Reservierung erforderlich

