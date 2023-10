Festival Ozarts – Concert d’ Iamverydumb 2 Rue au Char Lisieux, 26 octobre 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

OZARTS est L’ÉVÉNEMENT culturel automnal de l’Agglomération Lisieux Normandie à destination des 0-26 ans, entièrement GRATUIT, qui t’invite seul.e, en famille ou entre amis, à explorer les cultures numériques et les musiques actuelles, à la croisée des arts sonores et visuels.

«Iamverydumb étant trop stupide pour écrire sa bio, il nous a demandé de le faire. Si on se prenait pour les Inrocks, on

vous dirait que sa pop à col roulé délivre de délicieuses mélodies, finement portées par des harmonies angéliques et des arrangements soucieux du détail. C’est vraiment bien, vous devriez écouter»..

2023-10-26 20:30:00 fin : 2023-10-26 . .

2 Rue au Char

Lisieux 14100 Calvados Normandie



OZARTS is the Lisieux Normandie Agglomeration?s autumn cultural event for 0-26 year olds, completely FREE, inviting you, alone, with family or friends, to explore digital cultures and contemporary music, at the crossroads of sound and visual arts.

« Iamverydumb was too stupid to write his bio, so he asked us to do it. If we thought we were Les Inrocks, we’d tell you

we’d tell you that his turtleneck pop delivers delicious melodies, finely carried by angelic harmonies and detail-oriented arrangements. It’s really good, you should listen to it ».

OZARTS es el evento cultural de otoño de la Aglomeración de Lisieux Normandie para jóvenes de 0 a 26 años, totalmente GRATUITO, que le invita a usted, a su familia o a sus amigos a explorar las culturas digitales y la música contemporánea, en la encrucijada de las artes sonoras y visuales.

« Iamverydumb era demasiado estúpido para escribir su biografía, así que nos pidió que lo hiciéramos nosotros. Si nos creyéramos Les Inrocks, le diríamos

te diríamos que su pop de cuello alto ofrece melodías deliciosas, finamente llevadas por armonías angelicales y arreglos detallistas. Es realmente bueno, deberías escucharlo ».

OZARTS ist das KOSTENLOSE Herbst-Kulturevent der Agglomeration Lisieux Normandie für 0-26-Jährige, das dich allein, mit der Familie oder mit Freunden einlädt, digitale Kulturen und aktuelle Musik an der Schnittstelle von Klang- und visueller Kunst zu erforschen.

« Da Iamverydumb zu dumm war, seine Biografie zu schreiben, hat er uns gebeten, das zu tun. Wenn wir uns für Les Inrocks halten würden, würden wir

würden wir Ihnen sagen, dass sein Rollkragenpop köstliche Melodien liefert, die feinfühlig von engelsgleichen Harmonien und detailverliebten Arrangements getragen werden. Das ist wirklich gut, das sollten Sie sich anhören ».

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité