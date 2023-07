LES JAZZITUDES — Pierrick Pédron 2 Rue au Char Lisieux, 24 août 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

Pierrick Pédron a sillonné la planète, sur scène ou en studio, on l’a entendu passer avec une aisance déconcertante du jazz le plus traditionnel aux expérimentations électriques les plus ébouriffées.

Il est considéré comme l’un des plus grands saxophonistes alto de sa génération..

2023-08-24 20:30:00 fin : 2023-08-24 . .

2 Rue au Char

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Pierrick Pédron has crisscrossed the globe, on stage or in the studio, and we’ve heard him move with disconcerting ease from the most traditional jazz to the most wildly experimental electrics.

He is considered one of the greatest alto saxophonists of his generation.

Pierrick Pédron ha recorrido el mundo entero, en el escenario o en el estudio, y le hemos oído pasar con una facilidad desconcertante del jazz más tradicional a la música eléctrica más salvajemente experimental.

Está considerado uno de los mejores saxofonistas altos de su generación.

Pierrick Pédron hat die ganze Welt bereist, auf der Bühne oder im Studio, und man hat gehört, wie er mit verblüffender Leichtigkeit zwischen dem traditionellsten Jazz und den wildesten elektrischen Experimenten hin und her wechselte.

Er gilt als einer der größten Altsaxophonisten seiner Generation.

