LES JAZZITUDES – Les Voilà Voilà 2 Rue au Char Lisieux, 24 août 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

Les VOILÀ VOILÀ , ceux qu’on appelle les ‘French Blues Brothers » de la chanson pour enfants, revisitent à la sauce Rhythm’n’Blues tous leurs meilleurs titres en quartet.

Ca va grOooover!.

2023-08-24 15:00:00 fin : 2023-08-24 . .

2 Rue au Char

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Les VOILÀ VOILÀ , the so-called « French Blues Brothers » of children’s song, revisit all their best songs in a Rhythm’n’Blues quartet.

Ca va grOooover!

Les VOILÀ VOILÀ , los llamados « Blues Brothers franceses » de la canción infantil, revisitan todas sus mejores canciones en un cuarteto de Rhythm’n’Blues.

¡Ca va grOooover!

Die VOILÀ VOILÀ , die sogenannten « French Blues Brothers » des Kinderliedes, spielen im Quartett alle ihre besten Lieder auf Rhythm’n’Blues-Basis.

Es wird grOooover!

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité