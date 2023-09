Atelier cuisine et repas partagé 2 rue Aristide Finco Serres-Castet, 26 octobre 2023, Serres-Castet.

Serres-Castet,Pyrénées-Atlantiques

Atelier cuisine et repas : entrée, plat et dessert !

Pizza fantôme, mini tourtes d’halloween, et sucettes fantômes.

A partir de 3 ans.

Sur inscription obligatoire..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 14:00:00. EUR.

2 rue Aristide Finco Centre social Alexis Peyret

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Cooking workshop and meal: starter, main course and dessert!

Ghost pizza, mini Halloween pies and ghost lollipops.

Ages 3 and up.

Registration required.

Taller de cocina y comida: ¡entrante, plato principal y postre!

Pizza fantasma, mini tartas de Halloween y piruletas fantasma.

Para niños a partir de 3 años.

Inscripción obligatoria.

Kochworkshop und Essen: Vorspeise, Hauptgericht und Dessert!

Geisterpizza, Mini-Halloween-Torten und Geister-Lollis.

Ab einem Alter von 3 Jahren.

Nach Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN